Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de

Transfer bombalarını bir bir patlatan Başakşehir, Gökhan İnler'in ardından Mevlüt Erdinç'i de transfer etti.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuran ve önümüzdeki sezon da zirve yarışı içinde iddialı bir konumda olmak isteyen Başakşehir, transfer bombalarını bir bir patlatıyor.



Elia, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy'nin ardından Gökhan İnler'i kadrosuna katan Başakşehir, Mevlüt Erdinç transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Metz'te kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Hannover'a geri dönen Mevlüt, Başakşehir'in teklifini kabul etti.



Mili futbolcu, önümüzdeki sezon turuncu-lacivertli forma için mücadele edecek.