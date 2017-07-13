Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Transfer bombalarını bir bir patlatan Başakşehir, Gökhan İnler'in ardından Mevlüt Erdinç'i de transfer etti.
Elia, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy'nin ardından Gökhan İnler'i kadrosuna katan Başakşehir, Mevlüt Erdinç transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Metz'te kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Hannover'a geri dönen Mevlüt, Başakşehir'in teklifini kabul etti.
Mili futbolcu, önümüzdeki sezon turuncu-lacivertli forma için mücadele edecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:14
-
Galatasaray’a dev sponsor
Toplam 4
Yorum
Feyzullah Doğantay Wesley Sneijder in o resimde olması gerekyor.Hem uefa hem lig şampiyonluğu hem türküye kupasındasın Sneijder gibi bir adamın olması avantajd
-
Cimbom adres değiştirdi
Toplam 17
Yorum
VOLKAN ŞEN BOŞVERİN FEGULİYİ . BONSRVİSİ ELİNDEYSE VOLKAN ŞEN İ ALIN.2 - 2,5 MİLY. YILLIK VERİN.EĞER TUTMAZSA DEVRE ARASINDA ALIRSINIZ SAĞ AÇIĞA BİRİNİ
-
Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 8
Yorum
WUNKEN BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM SENER VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYORLAR TOP TUTAMIYORLAR
Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.