Cengiz Ünder, İtalyan basınında
Roma ile anlaştığı öne sürülen Başakşehirli genç yıldız Cengiz Ünder, İtalyan basınında manşetleri süsledi.
Yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport, 19 yaşındaki futbolcuyu 'Türk Dybala' diye tanımlıyor. La Gazzetta dello Sport gazetesinde ise, Cengiz Ünder'i Roma'ya Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yolladığı belirtiliyor. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin ifadesini kullanan gazete, 'Standartların üzerinde bir yeteneğe sahip olmak için tabağın üstüne 13 milyon Euro koydular' ifadelerini kullandı. Cengiz'in yarın Roma'da resmi imzayı attıktan sonra çalışmalara başlayacağı da konuşulanlar arasında.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK TALİSCA İLE MUKAYESE EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL. KUMAŞI İYİ ANCAK ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR ŞU AN BİZİ TAŞIYAMAZ.....
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"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
Cimbom Seninle aynı düşüncedeyim hoca neden bu kadar kötülenmeye çalışılıyor.Ben herkesin aksine sabredilirse Tudorun başarılı olacağına inanıyorum
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Marcelo, Lyon’a satıldı
Toplam 7
Yorum
manisalı kartal Adam gibi Adamsın Başkanım sonuna kadar arkandayız Degerini bulan futbolcu satılır Başkanım seninle yepyeni bir çağ yaşıyoruz
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