 Cengiz Roma’da – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cengiz ’da

    Cengiz Roma’da

    Başakşehirli oyuncu , ’ya imza atmak için kamptan ayrıldı.

    'in genç yıldızı , İtalyan ekibi ile anlaştı. Turuncu-lacivertli takımın, Slovenya'da NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını yedek kulübesinden sivil kıyafetle izleyen Cengiz, karşılaşma sonrasında başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı. Cengiz, takım otobüsüne binmeyerek özel bir araçla havalimanının yolunu tuttu. Cengiz'in İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.

    Roma'nın Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir'e 13 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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