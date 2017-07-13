 Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı

    Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı

    Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran 'i renklerine bağladı.

    Beşiktaş ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden , Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

    Turuncu lacivertli yöneticiler ile yapılan görüşmeler sonrası anlaşmaya varan 33 yaşındaki futbolcunun transferinin, ufak pürüzlerin de çözülmesiyle resmen açıklanması bekleniyor.

    Böylece, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan , Medipol Başakşehir formasıyla yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:47
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