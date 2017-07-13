Beşiktaş'tan ayrıldı Başakşehir'le anlaştı
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan İnler'i renklerine bağladı.
Turuncu lacivertli yöneticiler ile yapılan görüşmeler sonrası anlaşmaya varan 33 yaşındaki futbolcunun transferinin, ufak pürüzlerin de çözülmesiyle resmen açıklanması bekleniyor.
Böylece, kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Babacar zora girdi
Toplam 4
Yorum
TCelcius 5m veren kim sen kendi kendine komadan yelleniyon la avel?BEŞİKTAŞA daha NET GOLCÜ lazım havadan yerden vuracağı yeri bilen kuvvetli hırslı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 3
Yorum
SEMİH BAŞARILAR SEVGİLİ SEMİH KAYA. GS YI UNUTMA. GS SENİN YUVAN. ŞUNU UNUTMAKİ SEN ÇOK GERİLEDİN. ÇOK ÇALIŞ SEMİH.
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Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!
Toplam 9
Yorum
c.suat kendine dikkat etmeyen sporcu olamaz..fernandao da öyle,tatilden 100 kilo dönmüş..bu ne ya güreş takımı mı olacağız..sorumsuzluk...
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