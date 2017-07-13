Medipol Başakşehir'de Eren Albayrak ve Rajko Rotman da Slovenya kampından ayrıldı.

Krajnska Gora kasabasında takımın kamp yaptığı otelden bu sabah ayrılan iki futbolcu İstanbul'a döndü.

Eren Albayrak ve Rotman ile Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen İzmir ekibi Göztepe yakından ilgileniyor.

Turuncu-lacivertlilerde dün de Cengiz Ünder ve Ferhat Öztorun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Cengiz'in İtalya ekibi Roma, Ferhat'ın da Kasımpaşa ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FERHAT ÖZTORUN'LA YOLLAR RESMEN AYRILDI

Sezon başı antrenmanlarını Slovenya'da sürdüren Başakşehir'de sol bek Ferhat Öztorun ile yollar resmen ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden üzerinden Hoşçakal Ferhat Öztorun diyerek şu açıklama yapıldı. "2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ferhat Öztorun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, vedalaşmak üzere kulübe gelen Ferhat Öztorun'a hatıra plaketi verdi. Ferhat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."