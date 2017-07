Napoleoni: "Cengiz'in geleceği parlak"

Ligi 2. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı elde eden İstanbul ekibi 3 gündür bulunduğu Slovenya'da son derece verimli bir kamp dönemi geçiriyor. Her gün yapılan çift idmana rağmen futbolcuların yorulmadıkları ve keyif içinde çalıştıkları gözleniyor. Başakşehir, ilk hazırlık maçını ise Slovenya 2.lig kulüplerinden Traglav ile bu akşam oynayacak. Takımın en neşeli isimlerinden biri ise Napoleoni.

Stefano Napoleoni Kulübün sosyal medya kanalının sorularını yanıtlarken en sevdiği şarkının Adriano Celentano'nun söylediği "bir aşk şarkısı" diyor ve mikrofona kısa da olsa mırıldanarak kampın atmosferini gözler önüne seriyor.



İtalyan oyuncunun yapılan röportaja verdiği cevaplar şöyle:



"O MAÇI KAZANAMASAYDIK..."

En çok sevindiği maç olarak Antalya maçını söyleyen Stefano Napoleoni: "O maçı kazanamasaydık, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar devam ettiremeyebilirdik. Son dakikada kazandığımız bir maçtı" diyerek Antalya karşısında son dakikada attığı golün kariyerinin en önemli ve en güzel golü olduğunu belirtti.



"İDÖLÜM ROBERTO BAGGİO'YDU SONRA TOTTI OLDU"

Futbola başlamadan önce idolünün Roberto Baggio olduğunu belirten Napoleoni "Çok küçükken idolüm Roberto Baggio'ydu. İlerleyen dönemde babamla birlikte büyüdüğüm yer olan ve tuttuğumuz takım olan Roma'nın efsane ismi Totti oldu" diyerek Roma'nın bu sezon futbolu bırakan yıldız oyuncusu Totti'ye olan hayranlığını dile getirdi.



"EN İYİ FUTBOLCU MESSİ"

Kendisine Türkiye ve dünyadaki en iyi ve en beğendiği futbolcular ve teknik adamlar sorulan İtalyan golcü "Bence dünyada en iyi futbolcu Messi. En iyi teknik direktör ise başarılarından dolayı Ancelotti" cevabını verdi.



"TÜRKİYE'DE EN BEĞENDİĞİM FUTBOLCU CENGİZ"

Hem futbolunu çok beğeniyorum, çok yetenekli hem de geleceği çok parlak.

Tüm takım arkadaşlarımı seviyorum, Hepsiyle iyi anlaşıyorum ama Epureanu, Mossoro, Rajko, Adebayor gibi yabancı oyuncularla daha çok diyalog halinde olduğunu" belirtti.



"HAKEMLERLE BİR PROBLEMİM YOK"

Hakemlerle ilgili düşünceleri de sorulan turuncu-lacivertli futbolcu "Hakemlerle hiç bir problemim yok. Hiçbirinin adını bilmiyorum ama hepsiyle çok iyi anlaşıyorum" dedi.



"FİLM YILDIZI OLMAK İSTERDİM"

Küçüklüğünden beri tek hayatının futbol oynamak olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu "Hep futbolcu olmayı düşündüm. Başka hiç bir iş ile uğraşmadım, Şimdi de futbol dışında bir hobim yok. İlla da futbol dışında bir şey düşünseydim film yıldızı olmak isterdim" dedi.



"SAHAYA GİRERKEN, ISINIRKEN, HAZIRLANIRKEN HEP AYNI ŞEYLERİ YAPARIM"

Fobileri ve inançlarına da değinen Başakşehirli forvet, "Fobim yok ama inançlarım var. Sahaya girerken, ısınırken, hazırlanırken hep aynı şeyleri yaparım" diyerek her maç öncesinde aynı şeyleri yaptığını belirtti.



"TÜRKLER SÜREKLİ ÇAY İÇİYOR, BUNA ŞAŞIRIYORUM"

Türkiye'de geçirdiği süre zarfından garip bulduğu bir şey olup olmadığıyla ilgili "Garip bulduğun şeyler var. Mesela, Türklerin sürekli çay içmesi. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ve gece, günün her anında çay içebiliyorlar diyerek" en garip bulduğu olayın Türk insanının çaya olan düşkünlüğü olduğunu söyledi: buluyorum



"İLK KAZANDIĞIM PARAYI AİLEM İÇİN HARCADIM"

Yıldız oyuncuya futboldan ilk kazandığı para sorulduğunda ise "İlk kazandığım parayı ailem için harcadım. Kendime de bir şeyler almıştım" yanıtını verdi.



"O YA DA BU ŞEKİLDE FUTBOLUN İÇİNDE OLACAĞIM"

Son olarak futbolu bıraktıktan sonra futbolun içerisinde yer alıp almayacağıyla ilgili "Daha ben o kadar yaşlı değilim, hiç düşünmedim. Önümde futbol oynayacağım yıllar var. İleride de o ya da bu şekilde futbolun içinde olacağım" dedi.