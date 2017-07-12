Medipol Başakşehir’e Başkent’ten stoper

Chedjou'nun sakatlanması, Bekir İrtegün'ün gönderilmesi üzerine stoper arayan Başakşehir'in, TFF 1. Lig'in yeni takımı Ankaragücü'nün 25 yaşındaki stoperi Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. 1 yıl daha kontratı olan Kubalas'ın sözleşmesinde, '350 bin liraya serbest kalır' maddesinin olmasının Başakşehir'in elini güçlendireceği belirtildi.