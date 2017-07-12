 Medipol Başakşehir’e Başkent’ten stoper – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Medipol Başakşehir’e Başkent’ten stoper

    Medipol Başakşehir’e Başkent’ten stoper
    Chedjou'nun sakatlanması, Bekir İrtegün'ün gönderilmesi üzerine stoper arayan Başakşehir'in, TFF 1. Lig'in yeni takımı Ankaragücü'nün 25 yaşındaki stoperi Alihan Kubalas'ı istediği öğrenildi. 1 yıl daha kontratı olan Kubalas'ın sözleşmesinde, '350 bin liraya serbest kalır' maddesinin olmasının Başakşehir'in elini güçlendireceği belirtildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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