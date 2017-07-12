 İlk hazırlık maçı bu akşam – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İlk hazırlık maçı bu akşam

    İlk hazırlık maçı bu akşam

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, sabah gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.

    Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.

    Bu sabah takımın kamp yaptığı kasabaya gelen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da idmanı takip etti.

    Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını bu akşam Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk hazırlık maçı bu akşam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.