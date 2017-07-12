İlk hazırlık maçı bu akşam
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, sabah gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Bu sabah takımın kamp yaptığı kasabaya gelen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da idmanı takip etti.
Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını bu akşam Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
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