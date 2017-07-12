İlk hazırlık maçı bu akşam

Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu sabah takımın kamp yaptığı kasabaya gelen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da idmanı takip etti.

Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını bu akşam Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.