Chedjou ameliyat edildi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kranjska Gora kasabasında sürdürdüğü kampta sakatlanan Chedjou'nun, Medipol Bağcılar Mega Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Chedjou'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve sol ayak bileği kırılmıştı.