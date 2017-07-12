 Chedjou ameliyat edildi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Chedjou ameliyat edildi

    Chedjou ameliyat edildi

    'in Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Kamerunlu savunma oyuncusu , İstanbul'da ameliyat edildi.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kranjska Gora kasabasında sürdürdüğü kampta sakatlanan Chedjou'nun, Medipol Bağcılar Mega Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

    Chedjou'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.

    Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve sol ayak bileği kırılmıştı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:17
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