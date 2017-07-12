Chedjou ameliyat edildi
Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, İstanbul'da ameliyat edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kranjska Gora kasabasında sürdürdüğü kampta sakatlanan Chedjou'nun, Medipol Bağcılar Mega Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Chedjou'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.
Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve sol ayak bileği kırılmıştı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:17
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
pençeli kartal. marcellonun oynamadığı maçlarda takım ne kadar kötüydü.Daha anlaşmamışken dönün hatadan. adrianoyu satın . tolgayı satın ama marcello olmaz
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Nani ikna turunda
Toplam 14
Yorum
KARTAL HAYALPEREST OLMAYIN BU KULÜBÜN BORCUNUN YILLIK FAİZİ 180 TİRİLYON NANİ HAYAL KULÜBÜN GELECEĞİ DAHADA ÖNEMLİ
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 96
Yorum
Baron Besiktas buyuk paraya sattigini 1 sene sonra bedavaya aliyor marcelo en gec 2 sene icinde yine besiktasta aha buraya yaziyorum
Chedjou ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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