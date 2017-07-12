Cengiz Ünder İtalyan devinde

İtalyan SkySport muhabiri Di Marzio'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci kendi internet sitesinden verdiği habere göre Roma, Cengiz Ünder transferi için kulübü Başakşehir ve milli oyuncu ile anlaştı.



Di Marzio'nun haberine göre Roma, Cengiz için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldız ise 5 yıl anlaştığı İtalyan devinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.



