 Cengiz Ünder İtalyan devinde – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İtalyan devinde

    Cengiz Ünder İtalyan devinde

    Milli yıldız 13 milyon Euro karşılığı Roma ile anlaştı haberi gündem yarattı

    İtalyan SkySport muhabiri Di Marzio'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü İtalyan gazeteci kendi internet sitesinden verdiği habere göre Roma, transferi için kulübü Başakşehir ve milli oyuncu ile anlaştı.

    Di Marzio'nun haberine göre Roma, Cengiz için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldız ise 5 yıl anlaştığı İtalyan devinden yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:47
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