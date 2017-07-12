Başakşehir farklı kazandı
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta Slovenya 1. Ligi ekiplerinden Triglav'ı 4-1 mağlup etti.
Kranj Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'e glaibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cheikhou Dieng, 51. dakikada Eljero Elia, 75. dakikada Edin Visca ve 83'te Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Bukara'dan geldi.
VISCA SAKATLANDI
Bu arada devre arası oyundan alınan Sokol Cikalleshi, 75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın yerine yeniden oyuna dahil oldu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:34
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
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