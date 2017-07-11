M.Başakşehir’in önceki günkü antrenmanda sakatlanan Galatasaray’dan transferi 32 yaşındaki Kamerunlu stoperin sol ayak bileğinin kırıldığı açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek M.Başakşehir, Aurelien Chedjou'dan gelen kötü haberle yıkıldı. Slovenya kampında önceki gün antrenmanda sakatlanan 32 yaşındaki Kamerunlu stoperin sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı. Tecrübeli savunmacının, sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı açıklandı. Bu arada turuncu-lacivertlilerin Feyenoord'dan Hollandalı yıldız transferi Eljero Elia, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarına inandığını söyledi.



BEKİR FESHEDİLDİ

Başakşehir'de kulüpten yapılan açıklamada, Bekir İrtegün'ün kontratı karşılıklı feshedildi. 33 yaşındaki stoperin 2018'e kadar sözleşmesi vardı.



SEYİRDEN MEN CEZASI

Ç.Rize-M.Başakşehir maçından sonra çıkan olayların cezası belli oldu. A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'ı darp eden, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men verildi.