Başakşehir'in en hızlısı Visca
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, sabah gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, eğlenceli anlara sahne oldu.Isınma hareketleriyle başlayan idman, hız testi ve el topu oyunuyla devam etti.Oyuncuların 30 metreyi deparla koştuğu çalışmanın en hızlı ismi, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'nın, 3.81'lik derecesiyle ilk sırayı aldığı testte, 27 yaşındaki oyuncuyu 3.89'la Sokol Cikalleshi, 3.90'la Eljero Elia takip etti.
Adebayor'un takımı "tiki-taka" ile kazandı
İdmanda, el topu oyununun öne çıkan ismi ise Emmanuel Adebayor oldu. Togolu yıldızın yer aldığı pembe takım, lacivert takımı Adebayor'un attığı kafa golüyle mağlup etti. Adebayor, bu golden sonra büyük sevinç yaşadı.Togolu golcünün, oyun içinde arkadaşlarının hızlı pas yapmasını isterken "tiki-taka, tiki-taka" diye bağırması, Abdullah Avcı ve diğer oyuncuları güldürdü.Turuncu-lacivertli ekibin antrenmanı, orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
İlk hazırlık maçı yarın
Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.
Turuncu-lacivertliler, Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
-
Yeni hedef Luis Nani
Toplam 26
Yorum
cc fenerde oynamadı bizdede oynamaz falan filan gelsin seyret bilader o statta o taraftarın önünde ölüsü iş yapar rahat olun
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 61
Yorum
çozutmuş troll olduğunu çok belli ediyosun bütün yorumların aynı.
-
Sow umreden 'Alo' dedi
Toplam 18
Yorum
senagalliye sayın cisse ligimiz gerçek olmasına gerçekte bizim takım hocası gerçek değil üç beş vakte kovulur inşallah.
Başakşehir'in en hızlısı Visca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.