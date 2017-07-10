Başakşehir'in Slovenya kampı sürüyor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Kranjska Gora kasabasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapıldığı belirtildi. İdmanın taktik çalışma ile sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, kamp çalışmalarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.
Turuncu-lacivertliler, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:12
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