 Başakşehir’e Chedjou şoku – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Başakşehir’e Chedjou şoku

    Başakşehir’e Chedjou şoku

    Fransız stoper, turuncu-lacivertlilerin Slovenyadaki ilk idmanında sakatlandı. Chedjou’nun durumu MR sonrası netlik kazanacak.

    Başakşehir'li , sakatlandı. Turuncu-lacivetli takımın, Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında dün akşam gerçekleştirdiği ilk idmanda, topa vurmak için hareketlenen Chedjou, sol ayağından sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Kamerunlu futbolcuya ilk müdahale saha kenarında yapıldı. Deneyimli oyuncu, ayağına buz sarıldıktan sonra, koltuk değnekleriyle MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü. Chedjou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Başakşehir, hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Öte yandan turuncu-lacivertli ekibin yeni transferleri Elia ve Clichy de dün akşamki idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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