Başakşehir'de ayrılık!
Başakşehir'de defans oyuncusu Bekir İrtegün'ün sözleşmesi feshedildi
İşte yer alan o açıklama;
Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:43
-
Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 56
Yorum
han halef selef durumlarında saygısızlık olamaz.. Sneijder gidecek olsa dahi gitmeden o formayı giymek takım değil oyunculuk ayıbıdır heryerde
-
Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 56
Yorum
Belhanda Hesap çalınmıs detayları bilmeden sallamak ne kadar kolay dimi
-
Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 37
Yorum
kaan Gununuz futbolunda cakili oynayan onliberolara yer yok artik.appiah yada emre gibi oyuncu gerekiyor
Başakşehir'de ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.