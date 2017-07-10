 Başakşehir'de ayrılık! – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Başakşehir'de ayrılık!

    Başakşehir'de ayrılık!

    Başakşehir'de defans oyuncusu 'ün sözleşmesi feshedildi

    Geçen sezonun iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den takıma kattığı savunmacı 'ün sözleşmesini feshetti. Yalçın Ayhan'dan sonra Bekir İrtegün ile de yollarını ayıran İstanbul temsilcisi resmi siteden açıklamada bulundu.

    İşte yer alan o açıklama;

    Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:43
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