Başakşehir'de ayrılık!

Geçen sezonun iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den takıma kattığı savunmacı Bekir İrtegün 'ün sözleşmesini feshetti. Yalçın Ayhan'dan sonra Bekir İrtegün ile de yollarını ayıran İstanbul temsilcisi resmi siteden açıklamada bulundu.İşte yer alan o açıklama;

Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

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