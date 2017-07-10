Aurelien Chedjou'dan kötü haber
Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Aureilen Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.
Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında dün akşam yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye götürülmüştü.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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Visca olmuyor
Toplam 8
Yorum
VİSCA GS YA İYİ YAPMIŞIN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ. VERİN VİSCA YI GS YA. NE İŞİ VAR TS DA.
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Veda sözleri
Toplam 6
Yorum
Türkey Arkadaşım bu yusuf oyun mu oynadı biz görmedik? Bırakın gitsin. Kendi çocuğumuz diye diye yıllarca beş kuruş etmeyen oyuncuları kadroda tutu
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
Hikaye Aynı Visca ne oldu? Junuzovic ne oldu ? Medel ne oldu? hepsi hikaye. Trabzon bu sene çok hüsrana uğrayacak. İlk dört bile imkansız.
Aurelien Chedjou'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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