 Aurelien Chedjou'dan kötü haber – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'dan kötü haber

    Aurelien Chedjou'dan kötü haber

    Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Aureilen 'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

    Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında dün akşam yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye götürülmüştü.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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