4 futbolcuya seyirden men cezası!
Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'a 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Mahmut Tekdemir ile daha sonra kulüpten ayrılan Yalçın Ayhan'ın yanı sıra 4 kulüp çalışanının ifadeleri, bağlı bulundukları adreslerdeki savcılıklarca alındı.
Deliller ve görüntüleri de inceleyen savcılık tarafından Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve Yalçın Ayhan'ın yanı sıra kulüp çalışanları Koray Akyüz, Barboros Vehbi Güveli, İlker Yıldız ve Volkan Bostan'a, Kutlu'yu darp ettikleri iddiasıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. (AA)
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:23
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Medel kapışması
Toplam 6
Yorum
Trabzonun taraftarı futboldan anlamaz . Medel gelmesin subotici alsınlar
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 4
Yorum
lazengineer usta yönetiminin bilançosu m.demir 2.750 ibanez 1.400 matus bero 2.500 hyun suk 750 mehmet ekiciden -2.000 toplam yaklaşık 10 milyon euro
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Başkan'la görüştü
Toplam 19
Yorum
MERT Konoplyanka - Lens
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