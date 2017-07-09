 Başakşehir'de Chedjou sakatlandı – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Başakşehir'de Chedjou sakatlandı

    Başakşehir'de Chedjou sakatlandı

    'in Kamerunlu savunma oyuncusu , akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.

    Turuncu-lacivetli takımın, Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği idmanda, topa vurmak için hareketlenen Chedjou, sol ayağından sakatlandı. Acı içinde yerde kalan Kamerunlu futbolcuya ilk müdahale saha kenarında yapıldı.

    Deneyimli oyuncu, ayağına buz sarıldıktan sonra, koltuk değnekleriyle MR'ının çekilmesi için hastaneye götürüldü.

    Chedjou'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

    , hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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