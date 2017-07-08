''Tüm yönetim geldi''

Başakşehir’e 3 yıllık imza atan Clichy, “G.Saray’dan 1 kişi görüşmeye geldi, Başakşehir’in ise tüm yönetimi. Beni ne kadar istediklerini gösterdiler” dedi.

M.City'nin dünyaca ünlü sol beki Gael Clichy'i alan M.Başakşehir, Fransız yıldıza imza töreni düzenledi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende 31 yaşındaki Clichy, G.Saray ve F.Bahçe'nin de dahil olduğu ilginç transfer sürecini anlattı. Tecrübeli sol bek, F.Bahçe'den resmi teklif almadığını, G.Saray'dan sadece 1 kişiyle görüştüğünü ama Başakşehir'den tüm yönetimin gelmesinin turuncu-lacivertlileri tercih etmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.