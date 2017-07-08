Başakşehir kafilesi Slovenya'ya gitti
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampı için Slovenya'ya gitti.
Turuncu-lacivertliler, Kranjska Gora kasabasında yapacağı ve 12 gün sürecek hazırlık kampı için Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Slovenya'ya hareket etti.
Medipol Başakşehir kafilesinde, dün 3 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transfer Gael Clichy de yer aldı.
Hazırlık maçları
?Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.
Kamptaki ikinci maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt Kasabası'ndaki Villach Stadı'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak turuncu-lacivertlilerin, 3. hazırlık maçındaki rakibi ise kamp sırasında belli olacak.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 16
Yorum
egeli yegenim egeli kıskanma canım
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Serdar Aziz’i sordu
Toplam 4
Yorum
SERDAR IN YASI22-26. BU DA GS KRİTERİNE UYGUN DEĞİ SATIN GİTSİN VE GS PARA KAZANSIN. HEM SERDAR IN GS DA OYNAMASI İÇİN YAŞI 35 OLMALI. NE İŞİ VAR BU YAŞTA GS DA.SERDAR HUZUR EVİNE YAKIŞMAZ.
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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