M.City’den 7 milyon euro

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İngiliz devi M.City girişimlerini sürdürüyor. Dün yaklaşık 4 saat süren transfer zirvesinde İngiliz kulübünün 7 milyon euro'luk teklifine karşılık, Başakşehir'den şu açıklama geldi: "Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşma sağlanamamıştır."