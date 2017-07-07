 M.City’den 7 milyon euro – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    M.City’den 7 milyon euro

    M.City’den 7 milyon euro
    Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İngiliz devi M.City girişimlerini sürdürüyor. Dün yaklaşık 4 saat süren transfer zirvesinde İngiliz kulübünün 7 milyon euro'luk teklifine karşılık, Başakşehir'den şu açıklama geldi: "Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşma sağlanamamıştır."
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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