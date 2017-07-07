Şampiyonlar Ligi için hazırlanan turuncu-lacivertliler, G.Saray’ın da peşinde olduğu ünlü Fransız sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Gael Clichy'i renklerine bağladı. Turuncu lacivertliler, resmi Twitter hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda '#ClichyBasaksehirde' etiketiyle 31 yaşındaki ünlü sol bekin bir videosuna yer verildi. Yıldız isim video kaydında Türkçe, "Merhaba Başakşehir! Ben geldim" ifadesini kullandı.



Manchester City'den ayrılan Fransız futbolcuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı öğrenildi. Clichy, Arsenal ve City'yle İngiltere Premier Lig'de 14 sezon geçirdi. Fransa Milli Takımı'nda da 18 kez forma giyen tecrübeli savunmacı, City'de geçen sezon 39 maçta 2 gol attı.