Gael Clichy Başakşehir’de
Şampiyonlar Ligi için hazırlanan turuncu-lacivertliler, G.Saray’ın da peşinde olduğu ünlü Fransız sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City'den ayrılan Fransız futbolcuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı öğrenildi. Clichy, Arsenal ve City'yle İngiltere Premier Lig'de 14 sezon geçirdi. Fransa Milli Takımı'nda da 18 kez forma giyen tecrübeli savunmacı, City'de geçen sezon 39 maçta 2 gol attı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:19
-
Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
-
Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
-
Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Gael Clichy Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.