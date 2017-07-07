 Gael Clichy Başakşehir’de – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir’de

    <a href="/index/gael-clichy?id=ecc277ed-4811-4246-ba1a-162b86bfdb0b" class="" rel="tag">Gael Clichy</a> Başakşehir’de

    Şampiyonlar Ligi için hazırlanan turuncu-lacivertliler, G.Saray’ın da peşinde olduğu ünlü Fransız sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Gael Clichy'i renklerine bağladı. Turuncu lacivertliler, resmi Twitter hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda '#ClichyBasaksehirde' etiketiyle 31 yaşındaki ünlü sol bekin bir videosuna yer verildi. Yıldız isim video kaydında Türkçe, "Merhaba Başakşehir! Ben geldim" ifadesini kullandı.

    Manchester City'den ayrılan Fransız futbolcuyla 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı öğrenildi. Clichy, Arsenal ve City'yle İngiltere Premier Lig'de 14 sezon geçirdi. Fransa Milli Takımı'nda da 18 kez forma giyen tecrübeli savunmacı, City'de geçen sezon 39 maçta 2 gol attı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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