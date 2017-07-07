Başakşehir, Slovenya yolcusu
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı ilk etap kamp çalışması için yarın Slovenya'ya gidecek.
Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da başlayan turuncu-lacivertli takım, Slovenya'daki kamp çalışmasını ülkenin kuzey batısında yer alan Kranjska Gora kasabasında yapacak.
Kampta, 3 hazırlık maçı oynayacak Medipol Başakşehir, 19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
Turuncu-lacivertli takım, 25-26 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına çıkacak.
Hazırlık maçları
Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.
Kamptaki ikinci maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt Kasabası'ndaki Villach Stadı'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak turuncu-lacivertlilerin, 3. hazırlık maçındaki rakibi ise kamp sırasında belli olacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:54
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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