 Başakşehir, Slovenya yolcusu – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir, Slovenya yolcusu

    Başakşehir, Slovenya yolcusu

    Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı ilk etap kamp çalışması için yarın Slovenya'ya gidecek.

    Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da başlayan turuncu-lacivertli takım, Slovenya'daki kamp çalışmasını ülkenin kuzey batısında yer alan Kranjska Gora kasabasında yapacak.

    Kampta, 3 hazırlık maçı oynayacak Medipol Başakşehir, 19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.

    Turuncu-lacivertli takım, 25-26 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına çıkacak.

    Hazırlık maçları
    Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.

    Kamptaki ikinci maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt Kasabası'ndaki Villach Stadı'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak turuncu-lacivertlilerin, 3. hazırlık maçındaki rakibi ise kamp sırasında belli olacak.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:54
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