‘Ayrılırsa talip oluruz’
Medipol Başakşehir'den Sneijder'le ilgili açıklama geldi
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
‘Ayrılırsa talip oluruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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