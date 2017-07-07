 ‘Ayrılırsa talip oluruz’ – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ‘Ayrılırsa talip oluruz’

    ‘Ayrılırsa talip oluruz’

    'den Sneijder'le ilgili açıklama geldi

    G.Saray'dan ayrılma noktasına gelen cephesinde sürpriz gelişme. Süper Lig'in flaş ekibi , kapısını Hollandalı yıldıza açtı. Turuncu-lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder, Galatasaray'dan ayrılırsa, talip oluruz" dedi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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