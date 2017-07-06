Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha geldi

Transferin hareketli takımı Başakşehir, son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Fransız sol bek Gael Clichy'yi kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Gael Clichy transferini resmen açıkladı.

BAŞAKŞEHİR RESMEN DUYURDU

Medipol Başakşehir, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız sol bek Gael Clichy'i kadrosuna kattığını duyurdu.



TOPLAM 9 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir, Clichy ile 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Başakşehir, böylece Fransız futbolcuya 3 yılda net 9 milyon Euro vermiş olacak.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Clichy için Başakşehir, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisini reddeden Clichy'nin Başakşehir'e transfer olmadan önce Adebayor ile konuştuğu ve takımın yapısından oldukça etkilendiği belirtildi.

Clichy ile her konuda anlaşma sağlayan Başakşehir, 31 yaşındaki futbolcu ile yarın sözleşme imzalayacak.



Arsenal ve M. City forması altında Premier Lig'de 14 sezon geçiren Clichy'nin City ile olan kontratı sona ermişti. Yıllık 3.7 milyon euro isteyen Clichy'ye G.Saray 2.7 milyon euro vermişti.