Manchester City'li yetkililer İstanbul'da!

Manchester City yetkilileri, bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ne gelerek, Cengiz Ünder için resmi tekliflerini iletecek. Görüşmede iki kulüp arasında altyapı işbirliği konusu da masada olacak.

Görüşmede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yer alacak.

Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cengiz'e 4 Avrupa kulübünden teklif var. Bunları değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Cengiz'in 1-2 yıl daha Medipol Başakşehir formasını giymesini ve daha da iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan Cengiz, ilk yılında ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'ın da formasını giymeye başladı. Cengiz Ünder'in, bir sonraki transferinden İzmir ekibi Altınordu'nun da yüzde 30 pay alma hakkı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 golü bulunan Cengiz, ay-yıldızlı forma ile de 2 kez fileleri havalandırdı.

Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin yetkilileri Medipol Başakşehir'de forma giyen genç oyuncu Cengiz Ünder'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Medipol Başakşehir Kulübü'nden alınan bilgiye göre İngiliz devinin vereceği teklife göre 19 yaşındaki oyuncunun geleceği netleşecek.Cengiz, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerde 43 müsabakaya çıktı ve 9 gol, 8 asistle mücadele etti.