 Cengiz’e dev talip – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cengiz’e dev talip

    Cengiz’e dev talip

    Başakşehirli , Juventus’un transfer listesinde.

    Juventus'a yakınlığıyla bilinen ünlü İtalyan spor gazetesi Tutto Sport, M.Başakşehir'de transferin gözdesi olan için flaş bir iddia ortaya attı. Milli yıldızımızın "Türk Dybala" olarak tanıtıldığı haberde İtalyan devi Juventus'un 19 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Aynı haberde genç futbolcunun İngiliz devleri Chelsea ile Manchester United gibi kulüplerin radarında olduğu yazıldı. 1 yıl daha takımda kalması ön görülen Cengiz için 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli biçtiği biliniyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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