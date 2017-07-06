Başakşehir’in kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir'in yurt dışı kamp programı belli oldu. Yurt dışı kampını Slovenya'nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertli ekip, yurt dışı kampı boyunca 3 tane hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük Slovenya kampında Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi'nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie'den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü kamp devam ederken belli olacak.

Medipol Başakşehir'in yurt dışı hazırlık maçı programı şu şekilde:



12 Temmuz Çarşamba

Medipol Başakşehir - NK Triglav Kranj TSİ 19.00



15 Temmuz Cuma

Medipol Başakşehir- Vitesse Arnhem TSİ 18.00