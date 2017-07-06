 Başakşehir’in kamp programı belli oldu – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Başakşehir’in kamp programı belli oldu

    Başakşehir’in kamp programı belli oldu

    Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu.

    Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir'in yurt dışı kamp programı belli oldu. Yurt dışı kampını Slovenya'nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertli ekip, yurt dışı kampı boyunca 3 tane hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük Slovenya kampında Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi'nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie'den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü kamp devam ederken belli olacak.
    Medipol Başakşehir'in yurt dışı hazırlık maçı programı şu şekilde:

    12 Temmuz Çarşamba
    Medipol Başakşehir - NK Triglav Kranj TSİ 19.00

    15 Temmuz Cuma
    Medipol Başakşehir- Vitesse Arnhem TSİ 18.00
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:24
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