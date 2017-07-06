Başakşehir’in kamp programı belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu.
Medipol Başakşehir'in yurt dışı hazırlık maçı programı şu şekilde:
12 Temmuz Çarşamba
Medipol Başakşehir - NK Triglav Kranj TSİ 19.00
15 Temmuz Cuma
Medipol Başakşehir- Vitesse Arnhem TSİ 18.00
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:24
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Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
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Süper Lig Fransa’da!
Toplam 3
Yorum
Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
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Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 30
Yorum
bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
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