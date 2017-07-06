Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Medipol Başakşehir'den Sneijder'le ilgili açıklama geldi.
Galatasaraylı Sneijder için Medipol Başakşehir'e talip olduğu yönündeki iddialarının ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'dan flaş bir açıklama geldi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:43
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''Futbolun Obradovic'i Kocaman''
Toplam 2
Yorum
ms madem futbolun obradoviçi niye adami kovdunuz bu ne pehriz bu ne lahana tursusu iki maç kaybeder yilbasinda kovarsiniz obrayi
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Sneijder çıkmazı
Toplam 43
Yorum
akif Sneijder.yeri dolmaz kalmalı
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''Futbolun Obradovic'i Kocaman''
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 bu nedir yahu? Daha adamın takımı hazırlık maçı bile yapmadı nerdeyse ne bu laflar sanki 10 hafta önce şampiyon olmuş gibi
Başakşehir'den Sneijder açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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