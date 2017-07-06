Başakşehir'den Sneijder açıklaması

Galatasaraylı Sneijder için Medipol Başakşehir'e talip olduğu yönündeki iddialarının ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'dan flaş bir açıklama geldi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.