 Başakşehir'den Sneijder açıklaması – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Başakşehir'den açıklaması

    Başakşehir'den Sneijder açıklaması

    Medipol Başakşehir'den 'le ilgili açıklama geldi.

    Galatasaraylı için Medipol Başakşehir'e talip olduğu yönündeki iddialarının ardından kulüp başkanı 'dan flaş bir açıklama geldi.

    Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:43
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