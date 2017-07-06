Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması

Manchester City yetkilileri, bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ne gelerek, Cengiz Ünder için resmi tekliflerini iletti. Görüşmede iki kulüp arasında altyapı işbirliği konusu da masada yer aldı.

Görüşmede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da hazır bulundu.

Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cengiz'e 4 Avrupa kulübünden teklif var. Bunları değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Cengiz'in 1-2 yıl daha Medipol Başakşehir formasını giymesini ve daha da iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan Cengiz, ilk yılında ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'ın da formasını giymeye başladı. Cengiz Ünder'in, bir sonraki transferinden İzmir ekibi Altınordu'nun da yüzde 30 pay alma hakkı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 golü bulunan Cengiz, ay-yıldızlı forma ile de 2 kez fileleri havalandırdı. Cengiz, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerde 43 müsabakaya çıktı ve 9 gol, 8 asistle mücadele etti.



GÖRÜŞME 4 SAAT SÜRDÜ

Cengiz için Manchester City'nin 8 milyon € ücret artı bir sonraki satıştan % 20 pay teklif ettiği ancak Başakşehir'in 12 milyon € bonservis bedeli talebinde bulunduğu öğrenildi. Görüşme sonrası Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili açıklama geldi.



Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."