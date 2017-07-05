UEFA, Başakşehir stadını inceledi

UEFA heyeti, Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ziyaret etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.