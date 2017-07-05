UEFA, Başakşehir stadını inceledi
UEFA heyeti, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ziyaret ederek, statta incelemelerde bulundu
UEFA heyeti, Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ziyaret etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
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