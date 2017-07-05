 UEFA, Başakşehir stadını inceledi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    UEFA, Başakşehir stadını inceledi

    UEFA, Başakşehir stadını inceledi

    UEFA heyeti, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ziyaret ederek, statta incelemelerde bulundu

    UEFA heyeti, Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nı ziyaret etti.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, stat müdürü ve kulüp yetkilileri ile yaptığı toplantıdan sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:15
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