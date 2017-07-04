Başakşehir'den Yalçın Ayhan'a veda
Medipol Başakşehir, takımdan ayrılan savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'a teşekkür ederek veda etti.
Turuncu-lacivertli kulüp, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'a veda etti. Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak sonlandırmıştı. Yalçın Ayhan'ın bugün Medipol Başakşehir kulübü ile vedalaşmaya gittiği bildirilirken, turuncu-lacivertli kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da Yalçın Ayhan'a plaket verdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:
"3 sezondur kulübümüze hizmet eden ve geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırarak takımdan ayrılan Yalçın Ayhan, vedalaşmak için kulübümüze geldi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yalçın'a, Başkanımız Göksel Gümüşdağ tarafından üzerinde "100. kez Başakşehir forması giyip takımımızı onurlandıran Yalçın Ayhan'a futbol kariyeri boyunca başarılar dileriz" yazılı özel bir plaket verildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:19
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Abou'ya sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
44istanbul Birakin nereye gidecekse gitsin. Orta seviyede bir forvet icin zaten maaliyeti oldukca yüksek. Maaliyeti düsmeyecekse, hic ugrasmayin, paraya yazik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 47
Yorum
44istanbul yorumlara bak. gelmez etmez falan filan, binlerce dua ediyorlar resmen... renklileri nasil da korku basiyor :))))
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 56
Yorum
Dünya Starımı; Allah aşkına Atatürk havaalanı; Roberto carlos, Anelka, Hagi, Jardel, Ribery, Hoojdonk,guti gibi yıldızlar gördü sen Pepe'ye starmı diyorsun
Başakşehir'den Yalçın Ayhan'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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