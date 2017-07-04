Başakşehir'den Yalçın Ayhan'a veda
Medipol Başakşehir, takımdan ayrılan savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'a teşekkür ederek veda etti.
Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:
"3 sezondur kulübümüze hizmet eden ve geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırarak takımdan ayrılan Yalçın Ayhan, vedalaşmak için kulübümüze geldi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yalçın'a, Başkanımız Göksel Gümüşdağ tarafından üzerinde "100. kez Başakşehir forması giyip takımımızı onurlandıran Yalçın Ayhan'a futbol kariyeri boyunca başarılar dileriz" yazılı özel bir plaket verildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:15
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 47
Yorum
HaLm61 Ben ligi beşiktaşın aldığı çöpten dolayımı izlemiyecem zevkle izlerim beter olacaksınız .. şenol hocam gidince dibe vuracaksınız ..
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 45
Yorum
başını kesip sana gönderecez artık senin gibilerle oynarsınız yorumcu.
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Vaz Te için sürpriz atak
Toplam 25
Yorum
Oky Kesinlikle alınmalı, yedek bekler ıkıntı çıkarmaz ve ucuz daha ne olsun?
Başakşehir'den Yalçın Ayhan'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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