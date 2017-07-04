Başakşehir'den Yalçın Ayhan'a veda

Medipol Başakşehir, takımdan ayrılan savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'a teşekkür ederek veda etti.

Turuncu-lacivertli kulüp, geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'a veda etti. Başakşehir, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak sonlandırmıştı. Yalçın Ayhan'ın bugün Medipol Başakşehir kulübü ile vedalaşmaya gittiği bildirilirken, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da Yalçın Ayhan'a plaket verdiği aktarıldı.



Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yayınlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:



"3 sezondur kulübümüze hizmet eden ve geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırarak takımdan ayrılan Yalçın Ayhan, vedalaşmak için kulübümüze geldi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yalçın'a, Başkanımız Göksel Gümüşdağ tarafından üzerinde "100. kez Başakşehir forması giyip takımımızı onurlandıran Yalçın Ayhan'a futbol kariyeri boyunca başarılar dileriz" yazılı özel bir plaket verildi.