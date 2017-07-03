Medipol Başakşehir sezonu açtı
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana, yeni transferler Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'un da katıldığı ifade edildi. İdmanda milli takımlarında görev yapan Cengiz Ünder, Volkan Babacan, Edin Visca, Sokol Cikalleshi, Rajko Rotman, Emmanuel Adebayor ve Alexandru Epureanu'nun ise yer almadığı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir, 8 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek. 19 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışmalarına devam edecek turuncu-lacivertliler, İstanbul'a dönerek 25 veya 26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Bu turun rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:24
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''Saygısızlık''
Toplam 35
Yorum
Dis ses Disardan bakan biri olarak bu adam yollanmamali buna gelene kadar selcuk, cavanda, de jong, ryan donk gibi isimlerin kesin gitmeai lazim
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 26
Yorum
sami fener 3 yildir sampiyon olamiyor, her sezon basi sampiyon biziz diyorsun sezon sonunda da yusuf oluyorsun, bari sus da ortalikta gorunme
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 14
Yorum
zemin hava alanı zarar görebilir.hemen önlem alın cünkü ülke böyle bir karşılama görmedi şimdiye kadar
Medipol Başakşehir sezonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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