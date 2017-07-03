Medipol Başakşehir sezonu açtı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği ve çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmana, yeni transferler Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'un da katıldığı ifade edildi. İdmanda milli takımlarında görev yapan Cengiz Ünder, Volkan Babacan, Edin Visca, Sokol Cikalleshi, Rajko Rotman, Emmanuel Adebayor ve Alexandru Epureanu'nun ise yer almadığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir, 8 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gidecek. 19 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışmalarına devam edecek turuncu-lacivertliler, İstanbul'a dönerek 25 veya 26 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. Bu turun rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynanacak.