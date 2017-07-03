Emre Belözoğlu: İyi bir sezon geçirdik
Medipol Başakşehir Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, yeni sezonda da hedeflerinin büyük olduğunu ve yeni transferlerle güçlenerek yollarına devam edeceklerini söyledi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, öncelikle yeni sezonun tüm takımlara ve futbolculara hayırlı olmasını diledi.
Geçtiğimiz sezonun kendileri adına çok önemli olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Geçtiğimiz sezon kendi gücümüzü fark ettik. İyi bir sezon geçirdik. Büyük bir başarıya imza attık. Keşke bir kupa ile sonuçlansaydı ama olmadı. Futbolda bunlar var. Belki bu bizi önümüzdeki sezonu kupa ile kapatmak adına biraz daha motive edecektir." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda katılacak Medipol Başakşehir'i zorlu rakiplerin beklediğini aktaran deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:
"Rakibimiz daha belli değil ama çok zorlu ekipler var. İlk turdan sonra özellikle daha zorlu rakipler bulunuyor. Gücümüzün bilincindeyiz, sistemimize sadık şekilde, bu kulübü bu yerlere taşıyan değerlerle birlikte herkesle kafa kafaya mücadele edecek gücümüz var. Kadromuzu güçlendirdik, daha iyi oyuncular da kazandık. Bizden ayrılan değerli arkadaşlarımız da oldu ama hayat devam ediyor. Elimizden geleni yapıp Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için gücümüzü göstereceğiz."
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:45
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Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Problemi çözecekler dışarda degiller, içerdeler ! Zira UEFA, topu TFF' na verdigini papua dili dahil 27 lisandan tüm dünyaya duyurdu !
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Kameni'nin geliş tarihi belli oldu
Toplam 21
Yorum
dingil O Sinan Güler dedigin adam atik degil gs nin yarisi biraz bilgi edin
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Kameni'nin geliş tarihi belli oldu
Toplam 21
Yorum
HUH O geliyo Kötu Bu Geliyo kotu Hepsimi.kotu La???? messi ronaldo ibra.mi gelcek.saniyonuz??
Emre Belözoğlu: İyi bir sezon geçirdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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