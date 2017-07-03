 Emre Belözoğlu: İyi bir sezon geçirdik – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    : İyi bir sezon geçirdik

    Emre Belözoğlu: İyi bir sezon geçirdik

    Futbol Takımı Kaptanı , yeni sezonda da hedeflerinin büyük olduğunu ve yeni transferlerle güçlenerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan , öncelikle yeni sezonun tüm takımlara ve futbolculara hayırlı olmasını diledi.

    Geçtiğimiz sezonun kendileri adına çok önemli olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Geçtiğimiz sezon kendi gücümüzü fark ettik. İyi bir sezon geçirdik. Büyük bir başarıya imza attık. Keşke bir kupa ile sonuçlansaydı ama olmadı. Futbolda bunlar var. Belki bu bizi önümüzdeki sezonu kupa ile kapatmak adına biraz daha motive edecektir." ifadelerini kullandı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda katılacak 'i zorlu rakiplerin beklediğini aktaran deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

    "Rakibimiz daha belli değil ama çok zorlu ekipler var. İlk turdan sonra özellikle daha zorlu rakipler bulunuyor. Gücümüzün bilincindeyiz, sistemimize sadık şekilde, bu kulübü bu yerlere taşıyan değerlerle birlikte herkesle kafa kafaya mücadele edecek gücümüz var. Kadromuzu güçlendirdik, daha iyi oyuncular da kazandık. Bizden ayrılan değerli arkadaşlarımız da oldu ama hayat devam ediyor. Elimizden geleni yapıp Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için gücümüzü göstereceğiz."

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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