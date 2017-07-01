Sola Rus füzesi

Başakşehir, Rostov’un 30 yaşındaki sol beki Fedor Kudryashov’la anlaştı.

Elia, Chedjou ve Tunay'ı kadrosuna katan Medipol Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, sol bek pozisyonu için geçtiğimiz sezon Rusya'da Rostov forması giyen 30 yaşındaki Rus sol bek Fedor Kudryashov'la el sıkıştı ve görüşmeler için İstanbul'a çağırdı. 1.81 boyundaki tecrübeli sol bek, stoper olarak da görev yapabiliyor. Rus ekibi Rostov'da geçtiğimiz sezon 24 lig, 8 Şampiyonlar Ligi ve 4 Avrupa Ligi olmak üzere 36 karşılaşmada forma şansı bulan tecrübeli savunmacı, gol atma başarısı gösteremedi. Kudryashov, daha önce Krasnodar, Spartak Moskova, Tom Tomsk ve Khimki gibi takımların formasını giymişti.