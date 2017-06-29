 Cengiz Ünder'i duygulandıran hediye – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    'i duygulandıran hediye

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    Tatilini memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçiren Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu 'i, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın hediyesi duygulandırdı.

    Genç oyuncu, tatil için geldiği Sındırgı'da, babası Hasan Ünder ile Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

    Yavaş, ziyarette 'e 12 yıl önce futbol hayatına ilk başladığı Sındırgı Belediyesi futbol kursundaki bir fotoğrafını hediye etti.

    Kendisine verilen hediye için duygulanan , "Bu anlamlı hediyesinden ve desteklerinden dolayı belediye başkanımız Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyorum. Çocukluğumu hatırlatan bir hediye oldu. Çok mutlu oldum." dedi.

    Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş da Cengiz Ünder'in, Sındırgı'nın bir markası ve gururu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

    "12 yıl önce Sındırgı'nın yaz okulunda spora başlayan, o günlerde çocuklarımla birlikte halı sahalarda top koşturan Cengiz Ünder, bugün milli takımımızda bizlerin gururu olmaya devam ediyor. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Bugün de yeni hizmet binamızı ziyaret ederek bizi onore etti. Kendisi, annesi, babası gerçekten övgüye değer mütevazi insanlar. Hem sporcu kişiliği hem de ahlaki değerleriyle kendisini takdir ediyor, kendisini seviyoruz. Bütün Sındırgı olarak 37 bin nüfusumuzla dualarımız onunla. Kendisinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Adını yaşatmak için farklı projelerde de bir araya geleceğiz.''

    Ziyaretin ardından belediye hizmet binasını gezen Ünder, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:38
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