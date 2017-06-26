 Cengiz Ünder için karar çıktı! – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    için karar çıktı!

    Cengiz Ünder için karar çıktı!
    Başakşehir'in 19 yaşındaki yıldızı , Avrupa devlerinin radarına girerken, başkan Göksel Gümüşdağ'ın tavrı net.... Son olarak Chelsea'nin 7.5 milyon euro önerdiği genç oyuncuyu satmayı düşünmeyen Gümüşdağ'ın, "Gelecek sezon da üst sıralara oynayan bir takım olma hedefindeyiz. Bu yüzden de Cengiz'in en az bir sezon daha takımda kalmasının uygun olacağını düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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