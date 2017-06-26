Cengiz Ünder için karar çıktı!
Başakşehir'in 19 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder, Avrupa devlerinin radarına girerken, başkan Göksel Gümüşdağ'ın tavrı net.... Son olarak Chelsea'nin 7.5 milyon euro önerdiği genç oyuncuyu satmayı düşünmeyen Gümüşdağ'ın, "Gelecek sezon da üst sıralara oynayan bir takım olma hedefindeyiz. Bu yüzden de Cengiz'in en az bir sezon daha takımda kalmasının uygun olacağını düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Cengiz Ünder için karar çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.