Cengiz Ünder: En iyi taraftar Beşiktaş'ta
Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Beşiktaş taraftarına övgüler yağdırırken "En çok baskıyı Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta hissettim" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adayı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in ve Milli Takım'ın genç yıldızı Cengiz Ünder, Bein Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Genç yıldız futbol hayatından özel hayatına kadar her konuya değindi.
Cengiz, en çok baskı hissettiği stadın Vodafone Park olduğunu belirtirken "En çok baskıyı Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta hissettim. Tribünlerde boş yer yoktu. Bence en iyi taraftar oradaydı. Beşiktaş taraftarının karşısında sevinirken bile rahat rahat sevinemiyorsun. Sonuçta çok güçlü bir taraftar" ifadelerini kullandı.
Seyircinin ve taraftarın önemine de değinen Cengiz, "Seyircimiz olsa durumumuz farklı olabilirdi. Ama aynı zamanda baskı da yok. Hiç taraftar baskısı altında oynamadım açıkçası" diye konuştu.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan 19 yaşındaki genç yıldız Başakşehir formasıyla geçen sezon muhteşem bir sezon geçirdi ve 43 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:16
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Ben Arfa atağı
Toplam 31
Yorum
hahaha spor sitelerinin her yazdığı şeylere inanacaksanız siz hiç bişe bilmiyosunuz demektir.
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Gençler kampta
Toplam 9
Yorum
akıllım aykut bu adamın olmayacağını bizden iyi biliyor.
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Seydou Doumbia elden kaçtı
Toplam 2
Yorum
Ugur uysal Doldurdular takıma otuz yaş üstü futbolcuları.
Cengiz Ünder: En iyi taraftar Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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