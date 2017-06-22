 Cengiz Ünder: En iyi taraftar Beşiktaş'ta – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : En iyi taraftar Beşiktaş'ta

    Cengiz Ünder: En iyi taraftar Beşiktaş'ta

    Başakşehir'in genç yıldızı , yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Beşiktaş taraftarına övgüler yağdırırken "En çok baskıyı Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta hissettim" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adayı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in ve Milli Takım'ın genç yıldızı , Bein Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Genç yıldız futbol hayatından özel hayatına kadar her konuya değindi.

    Cengiz, en çok baskı hissettiği stadın Vodafone Park olduğunu belirtirken "En çok baskıyı Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta hissettim. Tribünlerde boş yer yoktu. Bence en iyi taraftar oradaydı. Beşiktaş taraftarının karşısında sevinirken bile rahat rahat sevinemiyorsun. Sonuçta çok güçlü bir taraftar" ifadelerini kullandı.

    Seyircinin ve taraftarın önemine de değinen Cengiz, "Seyircimiz olsa durumumuz farklı olabilirdi. Ama aynı zamanda baskı da yok. Hiç taraftar baskısı altında oynamadım açıkçası" diye konuştu.

    Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan 19 yaşındaki genç yıldız Başakşehir formasıyla geçen sezon muhteşem bir sezon geçirdi ve 43 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz Ünder: En iyi taraftar Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.