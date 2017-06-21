 Cengiz Ünder’e kıskaç – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’e kıskaç

    Cengiz Ünder’e kıskaç

    Başakşehir'in parlayan yıldızı , Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı...

    Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven, 20 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. 43 resmi maçta 9 gol atıp 8 de asist yapan , değerini 15'e katlayıp 700 bin Euro'luk bonservis bedelini 10 milyon Euro'ya çıkardı. PSV Genel Menajeri Marcel Brands'ın öncelikli hedefinin, bir dönem Galatasaray'ın da listesine giren Hirving Lozano olduğu ifade edilirken, alternatif planın ise Cengiz Ünder olduğu yazıldı. Devler Ligi elemelerine katılım hakkı kazanan İstanbul ekibinin Cengiz'i bırakmak istemediği öğrenildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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