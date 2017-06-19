 "Kariyerim için yenilik zamanı! 4 büyükler..." – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    "Kariyerim için yenilik zamanı! 4 büyükler..."

    "Kariyerim için yenilik zamanı! 4 büyükler..."

    Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu , bu yaz takımdan ayrılabileceğini söyledi.

    Visca, yaptığı açıklamada, hakkındaki transfer iddialarını değerlendirdi.

    Medipol Başakşehir'de altı sezonun ardından yeni bir meydan okuma arayışı için zamanın geldiğini belirten Visca, "Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum." dedi.

    Kariyerine hangi takımda devam etmek istediği konusunda ise Visca, "Bazı isteklerim var ancak şimdilik bu sır olarak kalsın. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem." diye konuştu.

    Visca, menajerlerine güveninin tam olduğunu belirterek, "Onlar benim için her zaman en iyisini yaptı. Dolayısıyla kimle anlaşırlarsa anlaşsınlar yanlış yapmayacaklardır." ifadesini kullandı.

    Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Medipol Başakşehir'e transfer olan Visca'nın 2020 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor. Orta sahanın sağında oynayan Visca, 2016-2017 sezonunda 43 resmi maçta forma giydi ve 10 gol attı.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:52
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