Tunay Torun Başakşehir’de

Başakşahir, transferin de flaş takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Turuncu-lacivertliler, G.Saray'dan Chedjou, Feyenoord'dan Elia'nın ardından Kasımpaşa'yla kontratı biten Tunay Torun'la da 3 yıllık imza attı. G.Saray ve Trabzon'un da gündemindeki 27 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa'da 29 maçta 3 gol, 7 asistle oynadı. Öte yandan turuncu-lacivertliler, genç kaleci Faruk Çakır'ı n sözleşmesini 5 yıl uzattı.