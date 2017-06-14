 Tunay Torun'dan 3 yıllık imza – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan 3 yıllık imza

    Tunay Torun'dan 3 yıllık imza

    Sağlık kontrolünden geçen kanat oyuncusu İstanbul ekibinin 3. transferi oldu

    Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü transferlerde hızlı davranıyor. Galatasaray ile sözleşmesi biten Chedjou'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, kanat oyuncusu arayışları sonrası Hollanda Şampiyonu Feyenoord'dan Elia'yı İstanbul'a getirip sözleşme yaptırdı. M.Başakşehir'in son transferi Kasımpaşa'da forma giyen oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

    AVCI'NIN MİLLİ TAKIMDAN ÖĞRENCİSİ
    2012 senesinde Herta Berlin forması giyerken Abdullah Avcı tarafından A Milli takıma çağırılmış, Avcı milli takımın başında kaldığı sürece Tunay'ı milli takım kadrosuna davet etmişti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tunay Torun'dan 3 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.