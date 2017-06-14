Tunay Torun'dan 3 yıllık imza

Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü transferlerde hızlı davranıyor. Galatasaray ile sözleşmesi biten Chedjou'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, kanat oyuncusu arayışları sonrası Hollanda Şampiyonu Feyenoord'dan Elia'yı İstanbul'a getirip sözleşme yaptırdı. M.Başakşehir'in son transferi Kasımpaşa'da forma giyen Tunay Torun oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.



AVCI'NIN MİLLİ TAKIMDAN ÖĞRENCİSİ

2012 senesinde Herta Berlin forması giyerken Abdullah Avcı tarafından A Milli takıma çağırılmış, Avcı milli takımın başında kaldığı sürece Tunay'ı milli takım kadrosuna davet etmişti.