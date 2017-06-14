Tunay Torun'dan 3 yıllık imza
Sağlık kontrolünden geçen kanat oyuncusu İstanbul ekibinin 3. transferi oldu
Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü transferlerde hızlı davranıyor. Galatasaray ile sözleşmesi biten Chedjou'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, kanat oyuncusu arayışları sonrası Hollanda Şampiyonu Feyenoord'dan Elia'yı İstanbul'a getirip sözleşme yaptırdı. M.Başakşehir'in son transferi Kasımpaşa'da forma giyen Tunay Torun oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.
AVCI'NIN MİLLİ TAKIMDAN ÖĞRENCİSİ
2012 senesinde Herta Berlin forması giyerken Abdullah Avcı tarafından A Milli takıma çağırılmış, Avcı milli takımın başında kaldığı sürece Tunay'ı milli takım kadrosuna davet etmişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
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Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı
Toplam 13
Yorum
61 kadir Rizeli sen bizim transferlerimi takip ediyor ??????
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Valbuena iddialı konuştu
Toplam 2
Yorum
ManisaGFB Yürü be Atom Karınca,Fırtına gibi eseceksin bu sene İnşallah..
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Demba Ba: Döneceğim
Toplam 7
Yorum
BeSiKtAsK afedersin ama bence senin gözlerin yarim.. görüyor !
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