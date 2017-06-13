Elia, Başakşehir'de
Feyenoord'un yıldız isimlerinden Eljero Elia, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, ardından mukavele imzaladı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:45
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 21
Yorum
RA Siz kimsiz ki Sabrini bu seklde yolluyorsunuz.Sabrinin Galatasaraya verdiklerinin yuzde birini verin sonra.
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 21
Yorum
şaka yaaaahu kalbim var yapmayın şöyle şakalar
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Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti
Toplam 12
Yorum
efe Başka kapıya deriz.Oğuzhanın kramponları kartal yuvasında satışta alabilirsiniz.Olcayı,pektemek,veli,aras size veririzz.10 milyon euro getir
Elia, Başakşehir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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