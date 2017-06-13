Elia Başakşehir’de
Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak olan turuncu-mavililer Feyenoord’un yıldız ismi Eljero Elia’yı renklerine kattı.
Feyenoord'da geçen sezon 24 maçta 9 gol atıp, 8 asist yapan Elia, Başakşehir Kulübü'nün yıllık 1 milyon euro garanti ücret teklifine olumlu yanıt verdi. Kariyerinde daha önce ADO Den Haag, Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen ve Southampton formaları giyen 1.79 boyundaki forvet, İtalya ve Hollanda'da şampiyonluk yaşadı. Feyenoord ile bu sezon 31 maça çıkan Elia, 10 gol atarken 8 de asist yaptı. 31 kez de Hollanda A Milli Takımı'nda görev alan Elia, 2 kez fileleri havalandırdı.
KUYT'TAN BİLGİ ALDI
Elia, şampiyonluk ipini göğüsleyen Feyenoord'da takıma en çok katkı sağlayan dört isimlerin başında geliyor. Golcü oyuncunun, İstanbul'a gelmeden önce kaptanı Kuyt'tan bilgi aldığı öğrenildi. Hollandalı forvet, dün akşam saatlerinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:33
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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