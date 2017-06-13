 Elia Başakşehir’de – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Elia Başakşehir’de

    Elia Başakşehir’de

    Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak olan turuncu-mavililer Feyenoord’un yıldız ismi ’yı renklerine kattı.

    Geride bıraktığımız sezonan flaş ekibi Başakşehir, transferde önemli adımlar atıyor. Kupayı penaltılarla Konya'ya kaptıran, ligde de Beşiktaş'ın ardından ikinci olan turuncu-mavililer, son Hollanda şampiyonu Feyenoord'un yıldız ismi Eljero Elia ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki siyahi Hollandalı ile prensipte el sıkışan İstanbul temsilcisi, dün oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Menajeriyle birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Elia, akşam kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

    Feyenoord'da geçen sezon 24 maçta 9 gol atıp, 8 asist yapan Elia, Başakşehir Kulübü'nün yıllık 1 milyon euro garanti ücret teklifine olumlu yanıt verdi. Kariyerinde daha önce ADO Den Haag, Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen ve Southampton formaları giyen 1.79 boyundaki forvet, İtalya ve Hollanda'da şampiyonluk yaşadı. Feyenoord ile bu sezon 31 maça çıkan Elia, 10 gol atarken 8 de asist yaptı. 31 kez de Hollanda A Milli Takımı'nda görev alan Elia, 2 kez fileleri havalandırdı.

    KUYT'TAN BİLGİ ALDI
    Elia, şampiyonluk ipini göğüsleyen Feyenoord'da takıma en çok katkı sağlayan dört isimlerin başında geliyor. Golcü oyuncunun, İstanbul'a gelmeden önce kaptanı Kuyt'tan bilgi aldığı öğrenildi. Hollandalı forvet, dün akşam saatlerinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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