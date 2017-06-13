Elia Başakşehir’de

Geride bıraktığımız sezonan flaş ekibi Başakşehir, transferde önemli adımlar atıyor.penaltılarla'ya kaptıran,de'ın ardından ikinci olan turuncu-mavililer, son Hollanda şampiyonu'un yıldız ismiile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki siyahi Hollandalı ile prensipte el sıkışan İstanbul temsilcisi, dün oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Menajeriyle birlikte'na gelen Elia, akşam kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.Feyenoord'da geçen sezon 24 maçta 9 gol atıp, 8 asist yapan Elia, Başakşehir Kulübü'nünteklifine olumlu yanıt verdi. Kariyerinde daha önce ADO Den Haag,, Hamburg,, Werder Bremen veformaları giyen 1.79 boyundaki forvet,ve'da şampiyonluk yaşadı. Feyenoord ile bu sezon 31 maça çıkan Elia, 10 gol atarken 8 de asist yaptı.de Hollanda A Milli Takımı'nda görev alan Elia, 2 kez fileleri havalandırdı.Elia, şampiyonluk ipini göğüsleyen Feyenoord'da takıma en çok katkı sağlayan dört isimlerin başında geliyor. Golcü oyuncunun, İstanbul'a gelmeden önce kaptanı Kuyt'tan bilgi aldığı öğrenildi. Hollandalı forvet, dün akşam saatlerinde menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi.