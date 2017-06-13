 Başakşehir'de Holmen ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Başakşehir'de Holmen ile yollar ayrıldı

    Başakşehir'de Holmen ile yollar ayrıldı

    Medipol Başakşehir, İsveçli orta saha oyuncusu Samuel Holmen ile yollarını ayırdı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    İki farklı dönemde turuncu-lacivertli formayı giyen Holmen'in, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

    Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 maçta görev alan Holmen, 2 gol attı.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:36
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