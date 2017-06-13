Başakşehir'de Holmen ile yollar ayrıldı
Medipol Başakşehir, İsveçli orta saha oyuncusu Samuel Holmen ile yollarını ayırdı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
İki farklı dönemde turuncu-lacivertli formayı giyen Holmen'in, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 maçta görev alan Holmen, 2 gol attı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:36
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Şampiyon olacağız
Toplam 61
Yorum
BJKONE fb tek kar etcegı tek madde puan başı 4bin euro maddesi,gelecek sezonda 55 puanı gecemeyecegımız ıcın cok para vermıyeceksınız puahahahhaha
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 3
Yorum
Yalçın Üzerinde isimleri yazmayan formalarla oynatsalar, yüzlerini de gizleseler, ATALAY'ın bu futbolcudan aşağı kalır yanı yok. Hemde daha az maliyet, daha fazla aidiyet duygusuyla oynayacaktır. Ticaret yapıyorsanız, Yatırım yapacaksanız üretin satın alıp satarak olmuyor bu işler. Neden mi? sadece bir yıl takip ederek kasetlerden futbolcu izleyerek yaptığın yapacağın yatırım hüsranla sonuçlanır. Bakın Benfica'ya, Porto'ya, 3 sene 4 sene izliyor bir oyuncuyu.
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Başarıya aç olmalı
Toplam 4
Yorum
Yalçın 11 Hırvat oyuncu ile çalışmak istiyorsan, HIRVATİSTAN'a dön o zaman
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