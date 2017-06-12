Elia İstanbul'da!
Medipol Başakşehir, Feyenoord'da forma giyen Eljero Elia ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Eljero Elia, İstanbul'a geldi. Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir, dripling yeteneğiyle öne çıkan, her iki kanatta da oynayabilen Hollandalı oyuncuyu ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemin olan Elia, ufak pürüzlerin çözülmesiyle önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir forması giyecek.
YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Hollanda'da çıkan haberlere göre, Kariyerinde Juventus, Southampton gibi önemli takımlarda forma giyen yetenekli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık imza atacağı ifade edildi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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