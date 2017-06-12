Adebayor'dan itiraf
Medipol Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace'a gitmek olduğunu söyledi.
Adebayor, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, İngiltere'de birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak "En büyük hatam, Ocak 2016'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a imza atmak oldu." ifadesini kullandı.
Sadece çevresini memnun etmek için bu takıma gittiğini belirten 33 yaşındaki golcü, "Bana 'Adebayor yeniden başlamak zorundasın.' dediler, onları dinlememe rağmen bu tercih, kariyerim için verdiğim en kötü karardı." değerlendirmesinde bulundu.
Togolu futbolcu, geçen sezonun ara transfer döneminde katıldığı Medipol Başakşehir ile 16 maça çıkıp 7 gol kaydetti.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:18
-
"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerbahçenin sponsoru olan hello kitty formaları bu yıl satışa çıkacak mı ? valbuena da iyi duracağını düşünüyorum...
-
Fikret Orman taraftara seslendi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ fakir edebiyatı değil bu ne zorluklar çektiğimizin belgesi de siz anlamazsınız para var sizde huzur yok parke seviciler sizi....
-
"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
65karabela kaliteli futbolcu FENERBAHÇEME hayırlı olsun
Adebayor'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.