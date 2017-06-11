Elia İstanbul'da!
Medipol Başakşehir, Feyenoord'da forma giyen Eljero Elia ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Eljero Elia, İstanbul'a geldi. Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir, dripling yeteneğiyle öne çıkan, her iki kanatta da oynayabilen Hollandalı oyuncuyu ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemin olan Elia, ufak pürüzlerin çözülmesiyle önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir forması giyecek.
YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Hollanda'da çıkan haberlere göre, Kariyerinde Juventus, Southampton gibi önemli takımlarda forma giyen yetenekli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık imza atacağı ifade edildi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:02
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Gönlünü alacak
Toplam 5
Yorum
gsl Sinan iyi topçu değerlendirilmesi gerekir.Yeni sezonda daha çok sans verilmeli.
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Lens eve geri döndü
Toplam 2
Yorum
enes bizi değil paramızı istiyorsun o kadar para alınır mı aziz parayı çöpe harcasın bizde acaba iş sahibi olur muyuz diye düşünelim adalet !!
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''10’un gibisi yok!''
Toplam 11
Yorum
Erol Snayder gelmeden önce galatasaray üstüste iki kez şampiyon oldu selçuk ve melo orta sahada beraber oynuyorlardı.
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