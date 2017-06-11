 Elia İstanbul'da! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Elia İstanbul'da!

    Elia İstanbul'da!

    Medipol Başakşehir, Feyenoord'da forma giyen Eljero Elia ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Eljero Elia, İstanbul'a geldi. Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir, dripling yeteneğiyle öne çıkan, her iki kanatta da oynayabilen Hollandalı oyuncuyu ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemin olan Elia, ufak pürüzlerin çözülmesiyle önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir forması giyecek.

    YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
    Hollanda'da çıkan haberlere göre, Kariyerinde Juventus, Southampton gibi önemli takımlarda forma giyen yetenekli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık imza atacağı ifade edildi.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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